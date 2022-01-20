Источник: 29 игроков «Куньлуня» вошли в расширенный состав сборной Китая на ОИ-2022

В расширенный состав сборной Китая по хоккею на Олимпийские игры 2022 года вошло 29 игроков «Куньлунь Ред Стар», сообщают «РИА Новости Спорт».



В список вошли следующие хоккеисты:



Вратари: Пэрис О'Брайен, Хань Пэнфэй, Джереми Смит;



Защитники: Джейсон Фрэм, Колин Джо, Райан Спроул, Чэнь Цзымэн, Джейк Челиос, Чжан Пэнфэй, Денис Осипов, Тай Шульц, Янь Жуйнань, Зак Юйэнь;



Нападающие: Алекс Рич, Спенсер Фу, Го Цзянин, Брэндон Ип, Чжун Вэй, Люк Локхарт, Паркер Фу, Сян Сюйдун, Кори Кейн, Чжан Цзэcэнь, Итан Уэрек, Михаил Абрамов, Янь Цзюньчэн, Тайлер Вон, Чжан Чэн, Руди Ин.



Напомним, сборная Китая на предстоящих домашних Олимпийских играх сыграет в группе А вместе с командами США (10 февраля), Германии (12 февраля) и Канады (13 февраля).