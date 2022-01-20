The Hockey News: Георгиев — в топ-5 лучших запасных вратарей НХЛ

Издание The Hockey News представило рейтинг пяти лучших запасных вратарей Национальной хоккейной лиги.



В него вошли финны Каапо Кяхкёнен («Миннесота Уайлд») и Вилле Хуссо («Сент-Луис Блюз»), американцы Энтони Столарз («Анахайм Дакс») и Кэлвин Питерсен («Лос-Анджелес Кингз»), а также российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев.



«Георгиев, часто появляющийся в новостях про обмен, превратился из незадрафтованного свободного агента в надёжного резервного голкипера с потенциалом стать основным. Будет интересно посмотреть, останется ли Георгиев в Нью-Йорке после истечения срока его контракта этим летом», — говорится в материале издания.



В текущем регулярном чемпионате на счету 25-летнего Георгиева 17 проведённых встреч, в которых он отразил 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,71.