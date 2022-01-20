Внучка легендарного хоккеиста «Трактора» обвиняется в мошенничестве, связанном с жильём

В Тракторозаводском районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела в отношении Екатерины Бец, обвиняемой в трёх эпизодах мошенничества.
Как сообщает Znak.com, женщина, представлявшаяся риэлтором, обещала помочь обратившимся к ней людям купить или продать жильё, брала деньги, но обязательств не исполняла.
Екатерина Бец — дочка, племянница и внучка легендарных хоккеистов и тренеров ХК «Трактор» Олега Беца, Максима Беца и Николая Беца. Это одна из самых известных в Челябинске хоккейных династий. По словам потерпевших, женщина рассказывала о семье и не вызывала подозрений.
Семья Бец — это дети и внуки Николая Беца, знаменитого игрока, а затем тренера ХК «Трактор» и ДЮСШОР «Трактор», при котором команда становилась чемпионом СССР.
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