«У нас есть проблемы, без сомнений». Новый генменеджер «Монреаля» — о положении клуба

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз после своего назначения прокомментировал нынешнее положение дел клуба.



«У нас есть проблемы, без сомнений. Команда находится не там, где мы рассчитывали, не там, где рассчитывали болельщики. Мне кажется, отчасти это связано с обстоятельствами, но также нам нужны изменения.



Доминик Дюшарм тренирует команду, а у меня пока не было возможности обдумать все аспекты. Последние 48 часов я больше реагировал на текущие события. У меня есть представление, каким должен быть современный тренер, и я с нетерпением ожидаю нашего разговора с Домиником. Хочу побольше узнать, а дальше посмотрим на ситуацию.



Стать генменеджером «Монреаля» – это главный шанс в жизни для человека из этих мест. Работая агентом, я побывал в разных местах, но Монреаль остаётся для меня главным хоккейным городом. Страсть здешних болельщиков не имеет себе равных», – цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.

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