Кузнецов с паса Овечкина забил гол в матче с «Бостоном», набрав 40-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр Овечкин. Для Кузнецова этот гол стал 13-м в сезоне. Также на его счету 27 результативных передач.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.
«Вашингтон» одержал две победы в последних трёх матчах. «Бостон», в свою очередь, одержал пять побед за последние шесть игр.
На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Бостон» находится на восьмом месте, записав в свой актив 46 очков.
- 21 января 2022
-
03:27
-
03:23
- 20 января 2022
-
23:53
-
23:27
-
23:09
-
22:34
-
22:15
-
21:55
-
21:26
-
21:10
-
21:01
-
20:57
-
20:26
-
20:02
-
19:26
-
19:07
-
18:23
-
18:00
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:53
-
16:33
-
16:19
-
15:57
-
15:40
-
15:05
-
14:39
-
13:40
-
13:35
-
13:19
-
12:42