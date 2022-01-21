Кузнецов с паса Овечкина забил гол в матче с «Бостоном», набрав 40-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе столичного клуба отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр Овечкин. Для Кузнецова этот гол стал 13-м в сезоне. Также на его счету 27 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

«Вашингтон» одержал две победы в последних трёх матчах. «Бостон», в свою очередь, одержал пять побед за последние шесть игр.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. «Бостон» находится на восьмом месте, записав в свой актив 46 очков.