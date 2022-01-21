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Уилсон провёл мощный силовой приём против Блида. Форвард «Бостона» ушёл в раздевалку

Уилсон провёл мощный силовой приём против Блида. Форвард «Бостона» ушёл в раздевалку
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершён первый период. Счёт в матче 1:1. В одном из эпизодов при игре в большинстве нападающий «Вашингтона» Том Уилсон провёл мощный силовой приём против форварда «мишек» Антона Блида. Шведский хоккеист долгое время пытался прийти в себя, после чего в сопровождении врачей команды отправился в раздевалку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.

В составе столичного клуба отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин повторил результат россиянина Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги.

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