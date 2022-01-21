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Александр Овечкин повторил результат Дага Уэйта по матчам в НХЛ

Александр Овечкин повторил результат Дага Уэйта по матчам в НХЛ
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В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершён первый период. Счёт в матче 1:1. В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит свой 1238-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин догнал Дага Уэйта, ранее единолично занимавшего 99-ю строчку по данному показателю.

В первом периоде в составе столичного клуба отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Результативную передачу отдал Александр. Таким образом, Овечкин повторил результат россиянина Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги.

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