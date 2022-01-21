Шайба от Кузнецова влетела в ворота «Вашингтона», гол был засчитан спустя некоторое время

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» в эти минуты продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 3-й период, счёт равный – 3:3.
На 10-й минуте 3-го периода произошёл необычный эпизод со взятием ворот «Вашингтона» — канадский форвард «Бостона» Джейк Дебраск совершил прострел на пятак «столичных» с фланга, где нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в борьбе с Патрисом Бержероном переправил её в собственные ворота. Примечательно, что гол заметили не сразу – он был засчитан в ходе атаки «Вашингтона» и его автором стал именно Бержерон.
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Напомним, ранее автором первой шайбы в ворота «Бостона» в этом матче стал именно Кузнецов. Результативную передачу ему отдал его соотечественник Александр Овечкин. Таким образом, Овечкин повторил результат россиянина Сергея Зубова по количеству результативных передач в истории лиги.
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