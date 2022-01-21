Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Оттаву» в результативном матче

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе хозяев голы забили Доминик Симон, Евгений Малкин, Майк Мэтисон (дважды), Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У гостей отличились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис (дважды).
Российский нападающий «Оттавы» Евгений Малкин в общей сложности провёл на льду около 17 минут. В составе «Оттавы» 16 минут отыграл российский защитник Артём Зуб. Результативными действиями он не отметился.
В параллельном матче, который прошёл на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), «Филадельфия Флайерз» уступила соперникам из «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2. У победителей шайбы забросили Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне. У хозяев — Джерри Мейхью.
За хозяев в этой встрече сыграл российский защитник Иван Проворов, за гостей — российский нападающий Егор Чинахов. Проворов провёл на льду почти 25 минут, не отметившись результативными действиями. Чинахов получил около 12 минут игрового времени, также не отметившись результативными действиями.
- 21 января 2022
-
06:22
-
06:02
-
05:58
-
05:52
-
05:50
-
05:40
-
05:39
-
05:27
-
05:07
-
04:00
-
03:47
-
03:43
-
03:27
-
03:23
- 20 января 2022
-
23:53
-
23:27
-
23:09
-
22:34
-
22:15
-
21:55
-
21:26
-
21:10
-
21:01
-
20:57
-
20:26
-
20:02
-
19:26
-
19:07
-
18:23
-
18:00
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:09
-
17:02