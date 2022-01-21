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Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Оттаву» в результативном матче

Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» победить «Оттаву» в результативном матче
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе хозяев голы забили Доминик Симон, Евгений Малкин, Майк Мэтисон (дважды), Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У гостей отличились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис (дважды).

Российский нападающий «Оттавы» Евгений Малкин в общей сложности провёл на льду около 17 минут. В составе «Оттавы» 16 минут отыграл российский защитник Артём Зуб. Результативными действиями он не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Симон (Картер) – 04:28' (5x5)   1:1 Батерсон (Холден) – 10:12' (5x5)   2:1 Малкин (Капанен, Мэтисон) – 11:40' (5x5)   3:1 Мэтисон (Макгинн, Блюгерс) – 15:59' (5x5)   4:1 Кросби (Раст, Летанг) – 31:32' (5x4)   5:1 Мэтисон (Картер, Марино) – 38:41' (5x5)   5:2 Штюцле (Сэнфорд, Форментон) – 41:45' (5x5)   5:3 Норрис (Батерсон, Ткачук) – 43:33' (5x5)   5:4 Норрис (Бреннстрём, Ткачук) – 48:02' (5x5)   6:4 Гюнцель (Раст, Джерри) – 59:13' (en)

В параллельном матче, который прошёл на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), «Филадельфия Флайерз» уступила соперникам из «Коламбус Блю Джекетс» — 1:2. У победителей шайбы забросили Оливер Бьёркстранд и Патрик Лайне. У хозяев — Джерри Мейхью.

За хозяев в этой встрече сыграл российский защитник Иван Проворов, за гостей — российский нападающий Егор Чинахов. Проворов провёл на льду почти 25 минут, не отметившись результативными действиями. Чинахов получил около 12 минут игрового времени, также не отметившись результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бьёркстранд (Дженнер, Курали) – 31:53' (5x5)   0:2 Лайне (Дженнер, Кукан) – 45:50' (5x5)   1:2 Мейхью (Ристолайнен, Лотон) – 52:40' (5x5)
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