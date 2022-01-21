Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 15 очков за карьеру в НХЛ

Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 15 очков за карьеру в НХЛ
Комментарии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

36-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативный пас. Таким образом, на его счету стало 56 (27+29) очков в 41 матче сезона при показателе полезности «+15». За карьеру в НХЛ на счету Александра стало 1376 (757+619) очков в 1238 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.

В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, последовательно превзойдя результаты Джонни Буцика (1369) и Майка Модано (1374). Следующей целью для Алескандра является показатель Бретта Халла (1391), отставание от которого теперь составляет 15 результативных действий.

Новость по теме
Овечкин вышел на третье место по результативным передачам среди россиян в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022