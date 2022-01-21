Александр Овечкин сократил отставание от Бретта Халла до 15 очков за карьеру в НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

36-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин записал на свой счёт результативный пас. Таким образом, на его счету стало 56 (27+29) очков в 41 матче сезона при показателе полезности «+15». За карьеру в НХЛ на счету Александра стало 1376 (757+619) очков в 1238 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ.

В начале 2022 года россиянин вошёл в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времён, последовательно превзойдя результаты Джонни Буцика (1369) и Майка Модано (1374). Следующей целью для Алескандра является показатель Бретта Халла (1391), отставание от которого теперь составляет 15 результативных действий.