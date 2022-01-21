Малкин признан третьей звездой матча «Питтсбург» — «Оттава»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой «пингвинов» со счётом 6:4.
Лучшим игроком встречи признан 27-летний канадский защитник «Питтсбурга» Майк Мэтисон, отметившийся дублем и одной результативной передачей. Вторая звезда матча – центральный форвард «Оттавы» Джош Норрис, на счету которого дубль. Замкнул тройку лучших российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отметившийся одной заброшенной шайбой.
Напомним, Малкин пропустил первую половину регулярного чемпионата НХЛ из-за восстановления после травмы. Он вернулся на лёд 11 января в матче с «Анахаймом», где отметился дублем и результативной передачей. Всего на его счету 5 (3+2) очков в 5 матчах текущего сезона.
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