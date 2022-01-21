Малкин и Кросби забрасывали в одном матче 102 раза. Только в трёх «Питтсбург» проигрывал

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе хозяев голы забили Доминик Симон, Евгений Малкин, Майк Мэтисон (дважды), Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У гостей отличились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис (дважды).
Нападающие Евгений Малкин и Сидни Кросби забили в одном матче 102 раз в истории «Пингвинз». В этих играх у «Питтсбурга» 90 побед в основное время, девять ничьих и три поражения. Об этом сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере».
Напомним, начало сезона Малкин пропустил из-за травмы. На его счету пять матчей и пять очков: три гола и две передачи.
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