Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Малкин и Кросби забрасывали в одном матче 102 раза. Только в трёх «Питтсбург» проигрывал

Малкин и Кросби забрасывали в одном матче 102 раза. Только в трёх «Питтсбург» проигрывал
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе хозяев голы забили Доминик Симон, Евгений Малкин, Майк Мэтисон (дважды), Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У гостей отличились Дрейк Батерсон, Тим Штюцле и Джош Норрис (дважды).

Нападающие Евгений Малкин и Сидни Кросби забили в одном матче 102 раз в истории «Пингвинз». В этих играх у «Питтсбурга» 90 побед в основное время, девять ничьих и три поражения. Об этом сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере».

Напомним, начало сезона Малкин пропустил из-за травмы. На его счету пять матчей и пять очков: три гола и две передачи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022