Бобровский вышел на чистое третье место среди россиян в НХЛ по сухим матчам

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:0. Примечательно, что «нефтяники» потерпели седьмое поражение кряду.



Значительный вклад в победу «Пантерз» внёс и 33-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 40 бросков по воротам. Это его первая «сухая» игра в сезоне и 35-я за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на третье место среди россиян по количеству шат-аутов, превзойдя показатели Семёна Варламова и Ильи Брызгалова, у которых по 34 «сухаря».



Всего в текущем сезоне у Бобровского 28 матчей.

Отметим, что благодаря победе «Флорида» вернулась на первое место в таблице Восточной конференции НХЛ.