Плющев: беспокоят проблемы вокруг сборной. Открывается сбор, а главный тренер заболевает

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос, почему КХЛ была не готова к пандемии.



«По той же причине, почему не смогла отменить матч в Казахстане во время попытки переворота. И по той же причине, почему до сих пор нет официального решения по «делу» Буше.



Меня беспокоит, что такие же проблемы вокруг сборной. Открывается главный сбор четырёхлетия – и мы узнаём, что главный тренер заболевает как раз к его старту… А затем в интервью одного из многочисленных советников штаба говорится о том, что к новой вспышке вируса в национальной команде пока не готовы.



Так в нынешние времена эта угроза самая реальная, к ней в первую очередь нужно быть готовым. Получается, теперь уже на уровне сборной нам грозит повторение истории КХЛ, которой все советовали готовить сани летом и которая, по сути, сама сорвала свой сезон!



Считаю, перед Пекином у нас уже сейчас должны быть пандемийные сценарии «А» и «Б». Все видят, что происходит в мире, поэтому обязаны быть готовы к любому количеству игроков на карантине, к любому повороту, к любой замене», – цитирует Плющева Russia-Hockey.