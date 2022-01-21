Бобровский — о «Флориде»: я просто очень счастлив быть частью этого коллектива

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился мнением о крупной победе над «Эдмонтон Ойлерз» (6:0).



«Соперник сильно начал, но наши ребята отлично защищались, блокировали броски и провели в целом отличный матч. У нас отличная, сплочённая команда. Я люблю своих партнёров и верю в них. Нам удалось создать отличную атмосферу в раздевалке. Я говорил это много раз, но я просто очень счастлив быть частью этого коллектива», – цитирует Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.



Значительный вклад в победу «Пантерз» внёс и 33-летний российский голкипер Сергей Бобровский, отразивший все 40 бросков по воротам. Это его первая «сухая» игра в сезоне и 35-я за карьеру в НХЛ. Таким образом, он вышел на третье место среди россиян по количеству шат-аутов, превзойдя показатели Семёна Варламова и Ильи Брызгалова, у которых по 34 «сухаря».

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