Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения от «Бостона»

Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения от «Бостона»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение его команды от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Итоговый результат расстраивает. Мы проиграли, хотя смогли дойти до упорной концовки, но в итоге не справились. Я считаю, что ребята играли с самоотдачей. Это была напряжённая и жёсткая битва, обидно проиграть её в последние минуты.

Сегодня нас во многом подвела игра в неравных составах. Мы говорили об этом как перед матчем, так и по ходу игры. Они входят в топ-10 команд лиги как по игре в большинстве, так и по игре в меньшинстве. И в итоге это повлияло на исход матча. Наши спецбригады должны действовать лучше», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022