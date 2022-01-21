Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения от «Бостона»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение его команды от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Итоговый результат расстраивает. Мы проиграли, хотя смогли дойти до упорной концовки, но в итоге не справились. Я считаю, что ребята играли с самоотдачей. Это была напряжённая и жёсткая битва, обидно проиграть её в последние минуты.
Сегодня нас во многом подвела игра в неравных составах. Мы говорили об этом как перед матчем, так и по ходу игры. Они входят в топ-10 команд лиги как по игре в большинстве, так и по игре в меньшинстве. И в итоге это повлияло на исход матча. Наши спецбригады должны действовать лучше», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Комментарии
- 21 января 2022
-
10:36
-
09:53
-
09:48
-
09:18
-
09:00
-
08:52
-
08:26
-
07:34
-
07:04
-
06:22
-
06:02
-
05:58
-
05:52
-
05:50
-
05:40
-
05:39
-
05:27
-
05:07
-
04:00
-
03:47
-
03:43
-
03:27
-
03:23
- 20 января 2022
-
23:53
-
23:27
-
23:09
-
22:34
-
22:15
-
21:55
-
21:26
-
21:10
-
21:01
-
20:57
-
20:26
-
20:02
Партнерский контент