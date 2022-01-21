Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения от «Бостона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение его команды от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Итоговый результат расстраивает. Мы проиграли, хотя смогли дойти до упорной концовки, но в итоге не справились. Я считаю, что ребята играли с самоотдачей. Это была напряжённая и жёсткая битва, обидно проиграть её в последние минуты.

Сегодня нас во многом подвела игра в неравных составах. Мы говорили об этом как перед матчем, так и по ходу игры. Они входят в топ-10 команд лиги как по игре в большинстве, так и по игре в меньшинстве. И в итоге это повлияло на исход матча. Наши спецбригады должны действовать лучше», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.