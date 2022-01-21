Маршан забрал у болельщика телефон по пути в раздевалку и записал видеообращение

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после раскатки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) забрал телефон у одного из болельщиков и оставил видеообращение.



Болельщики снимали, как хоккеисты уходили со льда в подтрибунное помещение. Маршан остановился перед входом в «подтрибунку», забрал телефон у болельщика и записал видеообращение.



«Привет, как дела? Это БМ63. Просто иду с разминки. Я не знаю, чей это телефон, но надеюсь, что ты получишь массу удовольствия от сегодняшнего вечера. Лично я на это настраиваюсь. Мне пора идти. Увидимся», — сказал Маршан в обращении.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, Маршан не смог завершить матч из-за травмы. Помимо него, ещё двое игроков из-за повреждений не смогли продолжить игру.