Анттила продлил контракт с «Йокеритом» до конца сезона-2022/2023

Нападающий «Йокерита» Марко Анттила продлил контракт с клубом до конца сезона-2022/2023.

«Анттила важный игрок для команды как внутри, так и за пределами льда. Он ежедневно делает много работы для собственного развития и команды. Попадание в олимпийскую команду говорит о том, насколько его ценят в сборной Финляндии.

Я также хотел бы отметить особое значение его в игре в меньшинстве, где он является одним из лучших игроков КХЛ. Наше меньшинство было лучшим в этом сезоне, и Анттила сыграл здесь большую роль, как и многие другие наши игроки», – цитирует генерального менеджера «Йокерита» Яри Курри официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Анттила провёл 40 матчей и набрал 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.