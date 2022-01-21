Анттила продлил контракт с «Йокеритом» до конца сезона-2022/2023
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Нападающий «Йокерита» Марко Анттила продлил контракт с клубом до конца сезона-2022/2023.
«Анттила важный игрок для команды как внутри, так и за пределами льда. Он ежедневно делает много работы для собственного развития и команды. Попадание в олимпийскую команду говорит о том, насколько его ценят в сборной Финляндии.
Я также хотел бы отметить особое значение его в игре в меньшинстве, где он является одним из лучших игроков КХЛ. Наше меньшинство было лучшим в этом сезоне, и Анттила сыграл здесь большую роль, как и многие другие наши игроки», – цитирует генерального менеджера «Йокерита» Яри Курри официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Анттила провёл 40 матчей и набрал 11 очков: забросил шесть шайб и отдал пять результативных передач.
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