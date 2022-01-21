Экс-форвард «Спартака» Торченюк продолжит карьеру в третьей по силе лиге Швеции

Экс-форвард московского «Спартака» и «Сибири» Александр Торченюк перешёл в «Нюбро Викингс», сообщает официальный сайт клуба, который выступает в Hockeyettan – третьем по силе дивизионе Швеции.



Текущий сезон игрок начал в датском «Оденсе Бульдогс» и провёл 14 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.



«Нюбро» занимает первое место в этапе победителей, проведя 10 матчей и набрав 24 очка. Ближайший преследователь отстаёт на пять баллов, но имеет на две встречи меньше.



В прошедшем сезоне форвард играл в КХЛ за «Сибирь», где провёл 13 матчей в регулярном чемпионате и набрал два очка за результативные передачи, а также выступал за «Спартак». В составе красно-белых форвард сыграл 19 матчей в регулярке и отдал три передачи, в плей-офф на его счету четыре балла.



Помимо «Спартака» и «Сибири», хоккеист выступал в КХЛ за екатеринбургский «Автомобилист».