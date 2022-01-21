Защитник минского «Динамо» высказался против проведения плей-ин в КХЛ

Защитник минского «Динамо» Ринат Валиев поделился мнением о завершении чемпионата КХЛ и о предстоящей Олимпиаде-2022.



«Плей-ин для минского «Динамо» – это не лучший вариант. Прямо сейчас мы идём в зоне плей-офф. У нас осталось восемь домашних матчей. Значит, можем подняться выше в турнирной таблице. Сложно говорить, как и что будет. В любом случае мы будем играть, чтобы победить.

Олимпиада? Сборная России всегда играет только на победу, какие бы составы ни приехали.

У меня очень много знакомых, ведь хоккейный мир маленький. За карьеру мне удалось побывать во многих местах, многих повидать. Поэтому могу сказать, что в каждой сборной найдётся хоккеист, которого я знаю лично или против которого играл.

Шансы у Канады и США без игроков НХЛ есть. Это показал и последний чемпионат мира, когда канадцы попали в плей-офф с последнего проходного места и выиграли турнир. Североамериканцы всегда опасны, какими бы они ни были. Когда играешь «за свой флаг и гимн», всегда стараешься показать высокий уровень. И на таких турнирах всё зависит от мелочей. Поэтому произойти может всё что угодно», – цитирует Валиева официальный сайт минского клуба.