Шесть хоккеистов сборной Чехии сдали положительные тесты на коронавирус

Шесть игроков сборной Чехии сдали положительные тесты на коронавирус.
«Чешская хоккейная команда столкнулась с коронавирусом на старте подготовки к Олимпиаде в Пекине. Из 12 проверенных игроков у шести был положительный результат теста», – написал журналист Роберт Рампа в «Твиттере».
Ранее чехи представили состав на Олимпиаду.
Вратари:
Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»).
Защитники:
Якуб Ержабек («Спартак»), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал»), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).
Нападающие:
Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн»), Радан Ленц («Амур»), Матей Странски («Давос»), Матей Блюмель («Динамо» Пардубице), Михаэль Фролик («Лозанна»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»), Ян Коварж («Цуг»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Михаэль Шпачек («Фрёлунда Индианс»).
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).
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