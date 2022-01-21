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Шесть хоккеистов сборной Чехии сдали положительные тесты на коронавирус

Шесть хоккеистов сборной Чехии сдали положительные тесты на коронавирус
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Шесть игроков сборной Чехии сдали положительные тесты на коронавирус.

«Чешская хоккейная команда столкнулась с коронавирусом на старте подготовки к Олимпиаде в Пекине. Из 12 проверенных игроков у шести был положительный результат теста», – написал журналист Роберт Рампа в «Твиттере».

Ранее чехи представили состав на Олимпиаду.

Вратари:

Шимон Грубец («Авангард»), Роман Вилл («Трактор»), Патрик Бартошак («Амур»).

Защитники:

Якуб Ержабек («Спартак»), Рональд Кнот, Лукаш Клок (оба — «Нефтехимик»), Давид Скленичка («Йокерит»), Либор Шулак, Войтех Мозик (оба — «Адмирал»), Томаш Кундратек («Оцеларжи»).

Нападающие:

Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона Лейкерс»), Томаш Зогорна, Гинек Зогорна (оба — «Оскарсхамн»), Радан Ленц («Амур»), Матей Странски («Давос»), Матей Блюмель («Динамо» Пардубице), Михаэль Фролик («Лозанна»), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба — «Трактор»), Ян Коварж («Цуг»), Давид Крейчи («Оломоуц»), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба — «Спарта»), Иржи Смейкал («Пеликанс»), Михаэль Шпачек («Фрёлунда Индианс»).

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине (Китай).

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