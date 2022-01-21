The Athletic: Буше выпрашивал фотографии у двух несовершеннолетних девушек в 2014 году

The Athletic опубликовал материал, в котором рассказал об общении форварда «Локомотива» Рида Буше с несовершеннолетними девушками.



Сообщается, что в октябре 2014 года 21-летний игрок, выступавший в тот момент за «Нью-Джерси Дэвилз», попытался через «Фейсбук» запросить фотографии у 15-летней девушки.



«Однажды вечером, около полуночи, Буше написал девушке сообщение, спросив, сколько ей лет. После того, как она сообщила свой возраст, хоккеист заметил, что она выглядит старше, и посетовал, что она «слишком молода, чтобы делать всё, о чём он попросит». Две недели спустя Буше снова отправил ей сообщение с вопросом: «Всё ещё нет, а?» Она ответила, что её возраст не изменился.



Канадка, которой сейчас 22 года, сказала, что в то время это общение «не казалось ей чем-то большим».

Подобное общение повторилось у Буше с девушкой из Нью-Джерси в январе 2014 года.



Хоккеист отправил девушке, которой тогда было 17 лет, сообщение в «Фейсбук» с просьбой прислать ему фотографии своей груди через «Снэпчат». Она подружилась с Буше в соцсети, когда его задрафтовали «Дэвилз» в 2011 году, что она и её друзья часто делали, когда в команду приходили новые игроки.



Разговор перешёл в «Скайп», и в конце концов девушка попросила поговорить с Буше своего двоюродного брата, потому что ей было некомфортно общаться о том, о чём её просил хоккеист. Она отметила, что Буше не спросил её возраст, она не сказала ему, что ей 17 лет, и тоже отклонила его просьбу о фотографиях. Она заявила, что это общение вызвало у неё «смущение», «отвращение» и «шок», — говорится в материале издания.



«Похоже, что эти обвинения касаются поведения, которое якобы имело место 8 лет назад. На основании того, что мне сказали, эти утверждения были расследованы и признаны необоснованными. Никто из них не обратился в полицию в 2014 году. Что ещё более важно, Буше сегодня совершенно другой человек по сравнению с тем, каким он был много лет назад», — заявила адвокат Буше Памелла Шидлак.



«Мы уже связались с правоохранительными органами, они изучают эту новую информацию. Если мы получим дополнительные полицейские отчёты, то суд сможет учесть это при вынесении приговора», — сообщила главный помощник прокурора округа Ваштено Виктория Бертон-Харрис.