Министр спорта РФ высказался о возобновлении сезона КХЛ после Олимпийских игр — 2022

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал вероятность возобновления регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по окончании зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Нужно обеспечить здоровье участникам соревнований. Это главный приоритет. Если ситуация потребует, будет разработан новый регламент, согласованный с Роспотребнадзором, по возобновлению чемпионата. Сейчас говорить о конкретных сроках сложно. Наверняка это будет после Олимпийских игр», — приводят слова Матыцина «РИА Новости Спорт».



Напомним, регулярный сезон КХЛ был приостановлен в середине января. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).