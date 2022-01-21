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«Каролина», «Колорадо» и «Флорида» — топ-3 в рейтинге клубов НХЛ на официальном сайте лиги

«Каролина», «Колорадо» и «Флорида» — топ-3 в рейтинге клубов НХЛ на официальном сайте лиги
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Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил еженедельный рейтинг десяти сильнейших команд НХЛ.

На первое место со второго поднялась «Каролина Харрикейнз», на прошедшей неделе обыгравшая «Ванкувер Кэнакс» (4:1) и «Бостон Брюинз» (7:1). Клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка после 36 проведённых встреч.

На второй строчке — «Колорадо Эвеланш», поднявшееся с четвёртой позиции. Подопечные Джареда Беднара на прошедшей неделе обыграли два раза «Аризону Койотс» (4:3, бул., 5:0), «Миннесоту Уайлд» (4:3, бул.), «Анахайм Дакс» (2:0) и «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). «Лавины» возглавляют таблицу Запада, набрав 57 очков за 38 встреч.

Замыкает тройку «Флорида Пантерз», за прошедшие семь дней переигравшая «Даллас Старз» (7:1), «Коламбус Блю Джекетс» (9:2) и «Эдмонтон Ойлерз» (6:0), а также уступившая «Калгари Флэймз» (1:5). «Пантеры» располагаются на первой строчке Востока, имея в своём активе 59 баллов после 40 встреч.

Топ-10 команд НХЛ по версии официального сайта лиги:

1. «Каролина Харрикейнз»;

2. «Колорадо Эвеланш»;

3. «Флорида Пантерз»;

4. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

5. «Нью-Йорк Рейнджерс»;

6. «Торонто Мэйпл Лифс»;

7. «Питтсбург Пингвинз»;

8. «Миннесота Уайлд»;

9. «Сент-Луис Блюз»;

10. «Вашингтон Кэпиталз».

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