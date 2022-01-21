«Каролина», «Колорадо» и «Флорида» — топ-3 в рейтинге клубов НХЛ на официальном сайте лиги

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке представил еженедельный рейтинг десяти сильнейших команд НХЛ.



На первое место со второго поднялась «Каролина Харрикейнз», на прошедшей неделе обыгравшая «Ванкувер Кэнакс» (4:1) и «Бостон Брюинз» (7:1). Клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка после 36 проведённых встреч.



На второй строчке — «Колорадо Эвеланш», поднявшееся с четвёртой позиции. Подопечные Джареда Беднара на прошедшей неделе обыграли два раза «Аризону Койотс» (4:3, бул., 5:0), «Миннесоту Уайлд» (4:3, бул.), «Анахайм Дакс» (2:0) и «Лос-Анджелес Кингз» (4:1). «Лавины» возглавляют таблицу Запада, набрав 57 очков за 38 встреч.



Замыкает тройку «Флорида Пантерз», за прошедшие семь дней переигравшая «Даллас Старз» (7:1), «Коламбус Блю Джекетс» (9:2) и «Эдмонтон Ойлерз» (6:0), а также уступившая «Калгари Флэймз» (1:5). «Пантеры» располагаются на первой строчке Востока, имея в своём активе 59 баллов после 40 встреч.



Топ-10 команд НХЛ по версии официального сайта лиги:



1. «Каролина Харрикейнз»;



2. «Колорадо Эвеланш»;



3. «Флорида Пантерз»;



4. «Тампа-Бэй Лайтнинг»;



5. «Нью-Йорк Рейнджерс»;



6. «Торонто Мэйпл Лифс»;



7. «Питтсбург Пингвинз»;



8. «Миннесота Уайлд»;



9. «Сент-Луис Блюз»;



10. «Вашингтон Кэпиталз».