Кэссиди — о травме Маршана: мне не нравится видеть удары со спины в любом возрасте и лиге

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал травму нападающего клуба Брэда Маршана, которую он получил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3).
«Мне не нравятся удары со спины, особенно когда игроки находится близко к бортам. Мне не нравится видеть это в любом возрасте и в любой лиге. К сожалению, Брэд пропустит какое-то время. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Кэссиди в «твиттере» журналист Джо Хаггерти.
Отметим, что из-за травм сразу три хоккеиста были вынуждены завершить встречу между «Брюинз» и «Кэпиталз» досрочно. У «Бостона» из-за повреждения также не смог доиграть матч нападающий Антон Блид. У «Вашингтона» выбыл защитник Ник Дженсен. Согласно сообщениям пресс-служб обоих клубов, все три хоккеиста получили «травмы верхней части тела».
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