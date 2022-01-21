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Галлан сообщил, что Георгиев сыграет в воротах «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»

Галлан сообщил, что Георгиев сыграет в воротах «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан сообщил, что место в воротах в предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» займёт Александр Георгиев.

В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 17 матчах, отразив в них 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,71. Отметим, что основной голкипер «синерубашечников» — Игорь Шестёркин — не имеет повреждений или ограничений к выходу на лёд.

Ранее издание The Hockey News назвало Георгиева одним из пяти лучших запасных вратарей в НХЛ.

Матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 21 на 22 января, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.

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