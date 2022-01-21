Галлан сообщил, что Георгиев сыграет в воротах «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан сообщил, что место в воротах в предстоящем матче в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» займёт Александр Георгиев.
В текущем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 17 матчах, отразив в них 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,71. Отметим, что основной голкипер «синерубашечников» — Игорь Шестёркин — не имеет повреждений или ограничений к выходу на лёд.
Ранее издание The Hockey News назвало Георгиева одним из пяти лучших запасных вратарей в НХЛ.
Матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 21 на 22 января, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.
Новость по темеThe Hockey News: Георгиев — в топ-5 лучших запасных вратарей НХЛ
Комментарии
- 21 января 2022
-
20:08
-
19:19
-
19:03
-
18:47
-
17:59
-
17:12
-
16:56
-
16:47
-
16:28
-
15:27
-
15:16
-
15:05
-
14:51
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:26
-
13:16
-
12:35
-
12:22
-
11:36
-
11:14
-
10:36
-
09:53
-
09:48
-
09:18
-
09:00
-
08:52
-
08:26
-
07:34
-
07:04
-
06:22
-
06:02
-
05:58
-
05:52
Партнерский контент