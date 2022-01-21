Sportsnet представил топ-10 игроков НХЛ, которые могут поменять клуб в ближайшее время

Журналист Sportsnet Джефф Марек рассказал о десяти игроках Национальной хоккейной лиги, которые в ближайшее время могут быть обменены в другие клубы.



Так, в список вошёл голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри.



«Флёри остаётся самым крупным уловом для команд, которые рассчитывают на долгую серию плей-офф. „Колорадо“ и „Эдмонтон“ — очевидные варианты для голкипера», — говорится в материале.



Также в десятке находится форвард «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру.



«Сезон «Филадельфии» пошёл по спирали, а контракт Жиру истекает. Разговор об отказе от пункта о запрете торговли рано или поздно состоится, и, если он согласится, генменеджера Чака Флетчера ждёт выход на большой рынок».



В список также вошли: Джейкоб Чикран, Фил Кессел (оба — «Аризона Койотс»), Йон Клингберг («Даллас Старз»), Бен Шьяро («Монреаль Канадиенс»), Томаш Гертл («Сан-Хосе Шаркс»), Марк Джиордано («Сиэтл Кракен»), Джейк Дебраск («Бостон Брюинз») и Патрик Лайне («Коламбус Блю Джекетс»).