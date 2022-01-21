Галлан — о решении дать Георгиеву сыграть с «Каролиной»: и не спрашивайте меня почему

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан рассказал, что российский голкипер Александр Георгиев займёт пост стартового вратаря в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харрикейнз».



В ближайшие два дня «синерубашечникам» предстоит провести спаренные матчи с одним из лидеров лиги, «Каролиной», и одним из аутсайдеров чемпионата — «Аризоной Койотс». Североамериканские журналисты ожидали, что предстоящей ночью в воротах «Рейнджерс» сыграет Игорь Шестёркин, а с «Аризоной» будет играть Георгиев. Но Галлан доверил сегодняшний матч Георгиеву. «И не спрашивайте меня почему», — сказал Галлан, комментируя свой выбор.



Примечательно, что лучшим защитником-бомбардиром «ураганов» является Тони Деанджело, в прошлом сезоне покинувший стан «Рейнджерс» из-за конфликта с Георгиевым. Сообщалось, что россиянин и американец едва не подрались в раздевалке команды.