Ведущий подкаста о «Рейнджерс» — о Георгиеве: Галлан знает историю. Он не тупой
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Ведущий подкаста о «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Мид прокомментировал непопулярное решение главного тренера команды Жерара Галлана доверить пост стартового голкипера в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» Александру Георгиеву.
«Галлан поступил забавно. Он знает историю, он не тупой. Я уверен, что для него эта игра — всего лишь еще два очка, и он надеется, что Шестёркин гарантирует их в матче с «Аризоной».
А для Джорджи сегодняшний матч, вероятно, значит гораздо больше. Пришло твоё время, Джорджи. Сделай его значительным», — написал Мид в «Твиттере».
Матч между «Каролиной» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 21 на 22 января, в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена». Начало — в 3:00 по московскому времени.
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