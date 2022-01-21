М. Григоренко оценил состав сборной Финляндии по хоккею на ОИ-2022

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по хоккею Михаил Григоренко поделился мнением о составе сборной Финляндии на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Финны в любом варианте собирают очень серьёзную команду, как обычно. В 2019-м году на победном чемпионате мира у них был один энхаэловец на всю команду, и они всех обыграли. У них такая система игры, они очень сыгранны, все друг друга знают. Знают, во что играют. Даже без игроков НХЛ это очень серьёзный соперник», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.



Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде начнётся 9 февраля. В этот день сборная России сыграет со Швейцарией (начало — в 11:40 мск). Финны свою первую встречу проведут 10 февраля со словаками (11:40 мск).