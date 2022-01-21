Форварда клуба АХЛ дисквалифицировали на 30 матчей за расистский жест в адрес соперника

Официальный сайт Американской хоккейной лиги (АХЛ) сообщил о дисквалификации нападающего клуба «Сан-Хосе Барракуда» Кристофа Храбика на 30 матчей.
Такой длительной дисквалификации хоккеист подвергся из-за расистского жеста, который он продемонстрировал в адрес игрока «Тусон Роудраннерс» Боко Имамы в очном матче команд в рамках регулярного сезона АХЛ (3:4).
«Согласно расписанию «Сан-Хосе», Храбик, который уже отбыл три игры дисквалификации, будет иметь право вернуться в состав 3 апреля 2022 года.
В рамках его отстранения Храбику будет предоставлена возможность работать с Комитетом по интеграции игроков Национальной хоккейной лиги, чтобы участвовать в обучении по вопросам расизма.
Храбик может обратиться к президенту и исполнительному директору АХЛ Скотту Хоусону с просьбой о сокращении отстранения и восстановлении после 12 марта 2022 года на основании оценки его прогресса в необходимом обучении.
Американская хоккейная лига стремится к созданию культуры, которая является безопасной, свободной от злоупотреблений, домогательств и всех форм неэтичного поведения или неправомерных действий», — сообщается в заявлении лиги.
«АХЛ поддерживает Боко Имаму. Несправедливо, что игрок подвергается комментариям или жестам в зависимости от его расы; о них следует судить только по их способности выступать на льду как игрок, как товарищ по команде в раздевалке и как член своего сообщества», — заявил исполнительный директор АХЛ Скотт Хоусон.
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