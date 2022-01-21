Главный тренер «Вашингтона» подчеркнул важность Овечкина для команды
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о капитане клуба Александре Овечкине.
«Он показывает отличную игру и остаётся хорошим лидером. Безусловно, в атаке он представляет собой большую угрозу для соперника. Плюс он сохраняет стабильность в своей игре. Он создаёт моменты и опасность в каждом матче. Именно по этой причине он сейчас остаётся на лидирующей позиции в лиге. Овечкин приносит огромную пользу нашей команде, помогает нам добиваться успеха и побеждать в матчах.
Плюс, конечно, его партнёры по команде тоже приносят много пользы и заслуживают доверия и похвалы. Например, Кузнецов показывает выдающуюся игру и проводит невероятный сезон…», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
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