Главный тренер «Вашингтона» подчеркнул важность Овечкина для команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о капитане клуба Александре Овечкине.



«Он показывает отличную игру и остаётся хорошим лидером. Безусловно, в атаке он представляет собой большую угрозу для соперника. Плюс он сохраняет стабильность в своей игре. Он создаёт моменты и опасность в каждом матче. Именно по этой причине он сейчас остаётся на лидирующей позиции в лиге. Овечкин приносит огромную пользу нашей команде, помогает нам добиваться успеха и побеждать в матчах.



Плюс, конечно, его партнёры по команде тоже приносят много пользы и заслуживают доверия и похвалы. Например, Кузнецов показывает выдающуюся игру и проводит невероятный сезон…», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ.