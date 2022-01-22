Скончался четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Кларк Гиллис

В возрасте 67 лет умер бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз» Кларк Гиллис.



Национальная хоккейная лига скорбит по поводу кончины Кларка Гиллиса, говорится в официальном заявлении НХЛ.



«Гордость, которую он испытывал, надевая свитер «Айлендерс» на льду, проявлялась в его готовности сделать всё для победы», — высказался генеральный менеджер нью-йоркского клуба Лу Ламорелло.



Канадец провёл за клуб из Нью-Йорка 872 игры (пятый результат в истории клуба), в которых набрал 663 (304 гола + 359 передач) очка. Также он провёл 86 встреч в составе «Баффало» и набрал 34 (15+19) очка.



Гиллис был одним из 17 игроков «Айлендерс», выигравших четыре Кубка Стэнли подряд с 1980 по 1983 год.



В декабре 1996 года «Айлендерс» изъяли из обращения девятый номер, под которым выступал Гиллис. В 2002 году канадец был введён в Зал хоккейной славы.