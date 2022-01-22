Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.
Уже в первом периоде гости забили три гола: отличились Маркус Фолиньо и Райан Хартман, оформивший дубль. В обеих заброшенных Хартманом шайбах поучаствовал российский легионер «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Во втором периоде Кален Эддисон и Брэндон Дюхайм довели счёт до крупного. В голевой атаке, завершившейся заброшенной шайбой Дюхайма, принял участие российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов.
Хозяева подсластили пилюлю в концовке встречи, когда шайбу престижа забросил Дилан Строум.
НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Фолиньо (Эддисон) – 02:58' (5x5) 0:2 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 04:07' (5x5) 0:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 17:12' (5x5) 0:4 Эддисон (Фолиньо, Меррилл) – 32:05' (5x5) 0:5 Дюхайм (Фиала, Куликов) – 36:26' (5x5) 1:5 Строум (Кейн, Хагель) – 54:57' (5x5)
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