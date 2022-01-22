Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» одержать крупную победу над «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершилась очередная встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.



Уже в первом периоде гости забили три гола: отличились Маркус Фолиньо и Райан Хартман, оформивший дубль. В обеих заброшенных Хартманом шайбах поучаствовал российский легионер «Миннесоты» Кирилл Капризов.



Во втором периоде Кален Эддисон и Брэндон Дюхайм довели счёт до крупного. В голевой атаке, завершившейся заброшенной шайбой Дюхайма, принял участие российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов.



Хозяева подсластили пилюлю в концовке встречи, когда шайбу престижа забросил Дилан Строум.