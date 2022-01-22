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Андрей Свечников — третья звезда матча «Каролина» — «Рейнджерс»

Андрей Свечников — третья звезда матча «Каролина» — «Рейнджерс»
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Российский нападающий Андрей Свечников признан третьей звездой матча. У россиянина две голевые передачи.

Первой звездой был признан Тони Деанджело, который отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Второй же стал Себастьян Ахо, у которого один гол и два результативных паса.

Счёт в матче открыли хозяева на 14-й минуте благодаря голу Винсента Трочека. На 18-й минуте преимущество увеличил Сет Джарвис. Третий гол в матче за форвардом хозяев Йеспером Фастом. На 27-й минуте одну шайбу отыграл Мика Зибанеджад, которому ассистировал российский нападающий Артемий Панарин. На 35-й минуте забил Себастьян Ахо, а на 40-й – Нино Нидеррайтер. После две шайбы отыграли Крис Крайдер и Грег Маккегг. Точку в матче поставил Тони Деанджело.

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