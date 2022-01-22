Капризов опередил Буре по набранным очкам в первых 90 матчах в НХЛ

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» со счётом 5:1 победила «Чикаго Блэкхоукс».



Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отдал в этой игре две голевые передачи. Эти результативные действия позволили форварду обогнать количество набранных очков Павла Буре и Сергея Макарова за первые 90 матчей в НХЛ.



Капризов набрал 97 (43+54) очков за первые 90 матчей в НХЛ, у Буре и Макарова – по 96 очков.



Таким образом, Капризов занял четвёртое место среди российских хоккеистов по набранным очкам за первые 90 матчей в НХЛ. Третья строчка за экс-нападающим Алексеем Жамновым (98 очков), второе место за форвардом «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным (102), а возглавил рейтинг нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (116).

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