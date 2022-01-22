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Бучневич забросил первую шайбу за «Сент-Луис» после выхода из ковид-протокола

Бучневич забросил первую шайбу за «Сент-Луис» после выхода из ковид-протокола
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В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». На 12-й минуте третьего периода гости ведут со счётом 5:0.

На первой минуте третьей 20-минутки шайбу забросил российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич. Это первая игра 26-летнего форварда после выхода из коронавирусного протокола НХЛ. Голевую передачу отдал другой российский игрок «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко.

Отметим, что Бучневич также набрал 13 (4+9) результативных баллов за свои последние девять игр в сезоне.

Также шайбами во встрече в составе «блюзменов» отметились Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Колтон Парэйко и Джордан Кайру.

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