Бучневич забросил первую шайбу за «Сент-Луис» после выхода из ковид-протокола

В эти минуты на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». На 12-й минуте третьего периода гости ведут со счётом 5:0.



На первой минуте третьей 20-минутки шайбу забросил российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич. Это первая игра 26-летнего форварда после выхода из коронавирусного протокола НХЛ. Голевую передачу отдал другой российский игрок «Сент-Луиса» — Владимир Тарасенко.



Отметим, что Бучневич также набрал 13 (4+9) результативных баллов за свои последние девять игр в сезоне.



Также шайбами во встрече в составе «блюзменов» отметились Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Колтон Парэйко и Джордан Кайру.