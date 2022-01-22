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Голевой пас Сергачёва не помог «Тампе» избежать крупного поражения в гостях от «Анахайма»

Голевой пас Сергачёва не помог «Тампе» избежать крупного поражения в гостях от «Анахайма»
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На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» одержал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Дерек Грант (дубль), Винни Леттьери, Николя Делорье, а также защитник Кевин Шаттенкирк. Единственную шайбу в составе «Лайтнинг» забросил форвард Росс Колтон, одним из автором голевой передачи стал российский защитник Михаил Сергачёв.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями, проведя на льду 21 минуту и 19 секунд, заработав показатель полезности «-3». Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
5 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Грант (Лундестрём, Линдхольм) – 11:54' (5x5)   2:0 Шаттенкирк (Пэтерин, Кэррик) – 19:54' (5x5)   3:0 Грант (Леттьери, Драйсдейл) – 27:05' (5x4)   4:0 Леттьери (Стил, Шаттенкирк) – 41:27' (5x5)   4:1 Колтон (Сергачёв, Чирелли) – 45:25' (5x5)   5:1 Делорье – 52:23' (en)
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