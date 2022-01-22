Голевой пас Сергачёва не помог «Тампе» избежать крупного поражения в гостях от «Анахайма»

На стадионе «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» одержал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Дерек Грант (дубль), Винни Леттьери, Николя Делорье, а также защитник Кевин Шаттенкирк. Единственную шайбу в составе «Лайтнинг» забросил форвард Росс Колтон, одним из автором голевой передачи стал российский защитник Михаил Сергачёв.



Нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями, проведя на льду 21 минуту и 19 секунд, заработав показатель полезности «-3». Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.