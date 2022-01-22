«Сент-Луис» разгромил в гостях «Сиэтл», Тарасенко продлил результативную серию до 8 матчей

На стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) завершился матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз», победу в котором одержали гости со счётом 5:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Тайлер Бозак, Брэйден Шенн, Джордан Кайру и защитник Колтон Парэйко. Также гол забил российский форвард «блюзменов» Павел Бучневич, он провёл на льду 16.50 и заработал показатель полезности «+1», на его счету один бросок по воротам, одна потеря и перехват.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Владимир Тарасенко в прошедшей встрече стал автором голевой передачи на Бучневича. 30-летний хоккеист продлил свою серию матчей с результативными баллами до восьми встреч (13 очков, шесть голов и семь пасов). Он провёл на льду 15.31, совершил один бросок по воротам, три силовых приёма, а также заблокировал два броска при общей полезности «+1».



Другие российские нападающие «Сент-Луиса» — Иван Барбашёв и Клим Костин — результативными действиями не отметились.