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Голкипер «Каролины» совершил классный сейв после мощного броска Панарина

Голкипер «Каролины» совершил классный сейв после мощного броска Панарина
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» прошёл очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в игре одержали хозяева со счётом 6:3.

В одном из эпизодов встречи голкипер «Харрикейнз» Фредерик Андерсен сделал классный сейв после броска российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Что-то невероятное от Фредди», — написал твиттер-аккаунт «Каролины».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Каролины».

Напомним, в прошедшей встрече российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отдал две голевые передачи. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев совершил 29 сейвов.

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