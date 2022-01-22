Кросби забросил бильярдную по точности шайбу в пустые ворота «Коламбуса», отдавая передачу

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:2.



Нападающий «пингвинов» Сидни Кросби стал автором трёх заброшенных шайб в прошедшей встрече. На 59-й минуте он отправил шайбу в пустые ворота «Блю Джекетс». Капитан «Питтсбурга» отдавал передачу, в итоге сумев бильярдным по точности броском забить пятый гол клуба в матче.

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«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, набрав 55 очков после 40 матчей. «Коламбус» — на 10-й строчке Востока, имея в своём активе 37 баллов после 38 встреч.