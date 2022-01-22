Худобин — о драфте отказов: принял решение «Далласа» с достоинством. Но это странно

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как клуб выставил его на драфт отказов НХЛ.
«После тренировки ко мне подошёл генеральный менеджер, сказал о решении выставить меня на драфт отказов: «Если тебя кто-то заберёт, то желаем удачи, если нет, то поедешь в АХЛ. Потренируешься, сыграешь там. Не думаем, что это будет надолго». В принципе, так и оказалось, всего две недели там был. Воспринял с достоинством.
Нервничал ли из-за этого? У меня такое уже не первый раз, поэтому было 50/50. Не думал ни о чём, приехал домой, полежал, подумал, собрал кое-какие вещи. Потому что если кто-то заберёт, то сразу надо улетать. Больше никаких мыслей не было, сидел и ждал, как будет.
Странно, что спустя такое время произошла такая ситуация. В прошлом сезоне было всего 56 игр. Не считаю, что это был полный сезон. Поэтому это странновато», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
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