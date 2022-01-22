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Худобин: виноват, что проспал тренировку. Но на первый раз можно было войти в положение

Худобин: виноват, что проспал тренировку. Но на первый раз можно было войти в положение
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Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как проспал тренировку клуба перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» в феврале 2021 года.

«Конечно, со стороны спортсмена неправильно опаздывать, но бывают же какие-то жизненные ситуации, всякое может случиться. Думаю, можно войти в положение хотя бы на первый раз, потому что с первого раза всё покатилось не так, как должно было. Не снимаю с себя ответственности. Да, конечно, я опоздал, это моя вина. Меня наказали, и мы пошли дальше», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Отметим, что «Даллас» отстранил голкипера от встречи с «Чикаго», которая завершилась поражением клуба в овертайме со счётом 1:2.

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