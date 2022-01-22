Худобин: виноват, что проспал тренировку. Но на первый раз можно было войти в положение
Поделиться
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как проспал тренировку клуба перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» в феврале 2021 года.
«Конечно, со стороны спортсмена неправильно опаздывать, но бывают же какие-то жизненные ситуации, всякое может случиться. Думаю, можно войти в положение хотя бы на первый раз, потому что с первого раза всё покатилось не так, как должно было. Не снимаю с себя ответственности. Да, конечно, я опоздал, это моя вина. Меня наказали, и мы пошли дальше», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Отметим, что «Даллас» отстранил голкипера от встречи с «Чикаго», которая завершилась поражением клуба в овертайме со счётом 1:2.
Комментарии
- 22 января 2022
-
12:55
-
12:30
-
12:15
-
12:04
-
11:45
-
11:35
-
11:15
-
11:03
-
10:56
-
10:34
-
10:22
-
10:00
-
09:45
-
09:26
-
09:18
-
08:58
-
08:48
-
08:38
-
08:31
-
08:25
-
07:58
-
07:41
-
07:41
-
07:24
-
07:03
-
05:53
-
05:44
- 21 января 2022
-
23:45
-
23:33
-
23:07
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
22:00
-
21:40
Партнерский контент