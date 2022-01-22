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Антон Худобин назвал пятёрку лучших действующих российских голкиперов НХЛ

Антон Худобин назвал пятёрку лучших действующих российских голкиперов НХЛ
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Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о пяти лучших действующих голкиперах в Национальной хоккейной лиге.

«Лучший действующий российский голкипер? Думаю, ни для кого не секрет, что Андрей Василевский сейчас является одним из лучших вратарей в мире. Это российский вратарь номер один. Кто бы вошёл в топ-3? Василевский. Наверное, Шестёркин. О топ-3 трудно говорить, на данный момент Бобровский, Сорокин и Варламов одинаково подходят», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

35-летний голкипер в текущем регулярном сезоне НХЛ провёл девять матчей (семь — в старте), в которых отразил 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3,64 и одержал три победы.

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