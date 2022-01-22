Худобин: Овечкин и Павелски — уникальные люди. От бога здоровье и талант, таких немного
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Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением об одноклубнике Джо Павелски, а также о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
«Как Овечкину и Павелски удаётся оставаться в такой отличной форме в их возрасте? Наверное, это уникальные люди. От бога есть хорошее здоровье, талант, который они до сих пор поддерживают. Они следят за собой, знают, как правильно питаться и что делать, чтобы тело отзывалось в нужное время в нужном месте. Таких случаев немного», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Павелски в текущем сезоне НХЛ провёл 38 матчей, в которых набрал 42 (16+26) балла. На счету Овечкина 41 проведённая игра, он забросил 27 шайб и отдал 29 голевых передач.
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