Худобин ответил на вопрос, чего может добиться сборная России по хоккею на Олимпиаде

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением, чего может добиться сборная России по хоккею на предстоящих Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Слежу ли за перипетиями Олимпиады? Наверное, тут даже ленивый будет об этом знать (смеётся). Слежу, знаю, какой для игроков НХЛ сделали, грубо говоря, закон. Видел расширенный состав сборной России.



Чего он может добиться? Не люблю делать предсказания. Надеюсь, что Россия снова выиграет золото. Буду только рад тому, что они вновь привезут золото на родину, народ порадуется за них. Уверен, что за них будут болеть. Надеюсь, что наша сборная добьётся только золота. Что касается прогнозов, то это не в моей компетенции», — сказал Худобин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.