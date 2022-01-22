В. Воробьёв — о вратарях сборной: результат делают не имена, а люди, команды и их система

Бывший главный тренер «Амура» Владимир Воробьёв поделился мнением о составе сборной России по хоккею перед Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).



«Как оценю представительство «Динамо» в олимпийской сборной? О лучшем форварде чемпионата КХЛ, капитане «Динамо» Вадиме Шипачёве, много говорить не нужно. У Вадима — вторая Олимпиада, есть опыт, есть мастерство, есть лидерские качества. Думаю, вокруг него будет построена игра сборной в атаке — и особенно в большинстве.



Ключевой игрок для сборной и другой динамовец — защитник Вячеслав Войнов. Пропустив прошлый сезон, Войнов постепенно втягивался в регулярный чемпионат КХЛ, но на Кубке Первого канала именно он стал лучшим в обороне сборной. Связка праворукого Войнова с диспетчером Шипачёвым способна стать в Пекине узловой.



Олимпиада — скоротечный турнир, времени для наигрывания связей будет немного. Поэтому, на мой взгляд, дуэт Шипачёв — Галиев мы увидим и в Пекине. Думаю, третьим в этом звене станет габаритный и пробивной форвард «Магнитки» Чибисов. Во всяком случае, именно в таком составе эти игроки запомнились в Москве на декабрьском турнире.



Согласен с теми, кто называет проблемной вратарскую линию сборной? Тут можно сказать только одно — лёд покажет. На бумаге мы можем нафантазировать всё что угодно, но всё решается на площадке. Да, громких имён у нас в воротах нет, но результат делают не имена, а люди, команды и их система игры.



Если говорить о Кубке Первого канала, то там проявил себя Федотов из ЦСКА. Может быть, хотелось бы для него большей конкуренции со стороны коллег. И здесь не могу не вспомнить про Ивана Бочарова, который в последние годы показывал стабильный хоккей и в «Динамо», и в сборной. Моё мнение — Ваня помог бы в Пекине.



Самый опытный в олимпийском штабе сборной России — главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов, остальные тренеры, по сути, новички? Все мы когда-то были новичками, у молодости есть свои козыри. Сейчас, считаю, надо поддержать тренерский штаб, Алексея Кудашова, других ребят. В России будет огромный ажиотаж, страну ждёт большой турнир. Нашей сборной, а также московскому «Динамо» — только побед!» — цитирует Воробьёва Russia-Hockey.ru.