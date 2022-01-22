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Форвард «Сент-Луиса» Кайру забросил красивую шайбу в матче с «Сиэтлом»

Форвард «Сент-Луиса» Кайру забросил красивую шайбу в матче с «Сиэтлом»
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На стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле (США) прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз», победу в которой одержали гости со счётом 5:0.

На 50-й минуте игры пятую шайбу в ворота Джоуи Даккорда отправил нападающий «блюзменов» Джордан Кайру, сделав это в красивом стиле. 23-летний форвард уложил голкипера, объехал его и развернулся, после чего переправил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Напомним, в прошедшей встрече заброшенной шайбой также отметился российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, вернувшийся из ковид-протокола. Ему ассистировал Владимир Тарасенко, продливший свою результативную серию до 8 матчей.

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