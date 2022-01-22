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Хартман: вы сами видите, что Капризов умеет на льду всё. Его навыки ассистента потрясают

Хартман: вы сами видите, что Капризов умеет на льду всё. Его навыки ассистента потрясают
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (5:1). 27-летний форвард стал автором двух заброшенных шайб.

«В этом огромная заслуга моих партнёров по звену. И мой первый гол сегодня — яркое тому подтверждение, это был блестящий пас от Кирилла… В этом сезоне он раздаёт отличные передачи. Вы сами видите, что на льду он умеет всё. Он не так давно играет на этом уровне (в НХЛ), но его ассистентские навыки — это нечто потрясающее», — приводит слова Хартмана официальный сайт лиги.

«Миннесота» располагается на пятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 49 очков после 36 проведённых встреч.

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