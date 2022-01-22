Юбердо вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ. До Овечкина — один балл

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу в серии буллитов над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1.



Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо стал первым игроком в текущем сезоне, сделавшим 40 передач. Всего на его счету 55 (15+40) очков за 41 встречу, с которыми он занимает второе место в списке бомбардиров лиги после Александра Овечкина (56).



В списке ассистентов НХЛ Юбердо располагается на первом месте с отрывом в пять передач от второго места, на котором находится форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри.



«Флорида» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 41 проведённой встречи. В следующем матче подопечные Эндрю Брюнетта сыграют в гостях с «Сиэтл Кракен» (24 января, 5:00 мск).