Юбердо вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ. До Овечкина — один балл

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержала победу в серии буллитов над «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:1.
Нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо стал первым игроком в текущем сезоне, сделавшим 40 передач. Всего на его счету 55 (15+40) очков за 41 встречу, с которыми он занимает второе место в списке бомбардиров лиги после Александра Овечкина (56).
В списке ассистентов НХЛ Юбердо располагается на первом месте с отрывом в пять передач от второго места, на котором находится форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри.
«Флорида» в настоящий момент занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 41 проведённой встречи. В следующем матче подопечные Эндрю Брюнетта сыграют в гостях с «Сиэтл Кракен» (24 января, 5:00 мск).
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